Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU ANKARA

Hükûmet, seçim dönemlerinde ‘tarafsızlık’ ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle televizyonlara ekran karartma dâhil yüksek oranda verilen para cezalarının kaldırılması için düğmeye bastı. Edinilen bilgilere göre, birkaç gün içinde yayınlanacak yeni bir kanun hükmünde kararname ile RTÜK ve YSK’nın, siyasi partilerin seçim kampanyalarına yönelik yaptığı yayınlar nedeniyle, televizyon kanallarına verdiği cezalarla ilgili adım atılacak. Bunun için RTÜK Yasası ile Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkındaki Yasada değişiklik yapılması öngörülüyor. Mevcut düzenlemede, yaptıkları yayınlar nedeniyle televizyon kanallarına yayın ve program durdurma, uyarı ve hatta ekran karartmaya varan cezalar uygulanıyor. Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren anayasa değişikliğine ilişkin referandum kampanyası sırasında özel televizyon kanallarının seçim dönemlerindeki gibi cezalarla karşılaşmaması için önümüzdeki birkaç günde içinde KHK kapsamında düzenleme yapılacağı belirtildi. Yeni düzenlemede ile özel televizyon kanalları referandum kampanyası süresince, istedikleri konuşmacıya istediği kadar süre tanıyabilecek. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da geçtiğimiz günlerde “Özel televizyon kanallarının tarafsız olmasını beklemek doğru değildir, hakkaniyete de uygun değildir” açıklamasını yapmıştı.