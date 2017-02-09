Dışişleri kaynakları, Bakan Çavuşoğlu ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov’un telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Görüşmede, Suriye’deki gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.
Çavuşoğlu Lavrov’la görüştü
09.02.2017 - 12:35 | Son Güncelleme: 09.02.2017 - 12:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.
Etiketler : lavrov,Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
445510 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/445510.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER