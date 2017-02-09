Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

7 Şubat tarihinde Afyonkarahisar merkezli olarak, Kütahya, İzmir, Denizli, Ankara, Adana, Konya ve Muğla’da yapılan operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 33 kişiden 19’u gözaltına alınmıştı. Devam eden operasyonlarda aynı grupta yer aldığı kaydedilen 13 kişi daha gözaltına alındı. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda terör örgütünün haberleşme programı olan “ByLock" kullandıkları belirlenen ve daha önce melekten ihraç edilen eski polisler ve eşlerinin gözaltına alındıkları ifade edildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişinin ise arandığı bildirildi.