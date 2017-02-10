Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de 170 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’ndan acı haber geldi. El-Bab’ın ele geçirilmesine yönelik yürütülen operasyonlar sırasında, sabah saatlerinde DEAŞ’lı teröristler ile Mehmetçik arasında çatışma çıktı. 44 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hâle getirildi. Saldırının ardından DEAŞ unsurlarının bulunduğu alanlar, karadan ve havadan ateş altına alındı.

ŞEHİTLERİMİZ UĞURLANDI

El-Bab’da önceki gün terör örgütünün saldısı sonucu şehit düşen, Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılıç, Piyade Uzman Çavuş Umut Aytekin, Tank Uzman Çavuş Mahmut Uslu, Piyade Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu ve Piyade Üsteğmen Tarık Koçoğlu’nun cenazeleri otopsi işlemlerin ardından cenaze araçları ile peş peşe Gaziantep Havalimanı’na götürüldü. Burada düzenlenen törenin ardından şehitlerin naaşları, askerî uçaklarla son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketleri İzmir, Adana, Kayseri, Ankara ve Karabük’e gönderildi. Memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlanan Üsteğmen Tarık Koçoğlu için binlerce vatandaş Kalemkırdı Camii’ne akın etti. Burada oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan Anne Maksude Koçoğlu “Sen beni hiç üzmedin, Rabbim de seni hiç üzmeyecek aslanım” diyerek gözyaşı döktü.

Başbakan Binali Yıldırım’ın yılbaşı gecesi birlikte yemek yediği ve El-Bab’da şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Uslu için Ankara’da Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Başbakan Yıldırım o gece yemeğin ardından şehidin annesi Mürşide Uslu’yu telefonla arayarak yeni yılını kutlamıştı. Mürşide Uslu “Oğlumu özledim, yanıma gelsin” diyerek özlemini ifade etmişti. Şehit Uzman Çavuş Uslu ise, annesine “Vatan toprağı daha önemli” diyerek cevap vermişti. Başbakan Yıldırım ise, Mürşide Uslu’ya “Çocuklarınız bize emanet, burada iyiler” diyerek ailenin yeni yılını kutlamıştı.

Şehit Uzman Çavuş Gökhan Kılıç’ın cenazesi de Adana’daki baba ocağına getirildiği sırada 3 ay önce evlendiği eşi Hasret Kılıç’ın, “Gökhan kalk, Gökhan’ı görmek istiyorum” diyerek gözyaşı dökmesi herkesi ağlattı.

‘Anne şehit olabilirim’

El-Bab’da şehit düşen 1 yıllık İstikam Uzman Erbaş Umut Aytekin’in (27) memleketi Karabük’te son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin ağabeyi Uğur Aytekin şehit kardeşinin resmini elinden düşürmezken gözyaşları içerisinde şehit kardeşinin tabutunu taşıdı. Tabutun başına gelen şehidin annesi Zehra Aytekin de “Oğlumun kokusu geliyor. Ne güzeldi gözlerin. Niye bakıyorsun oğlum öyle niye? Oğlumun gözleri kızarmış” diyerek oğlunun tabuttaki fotoğrafını öptü.

Şehidin, Fırat Kalkanı Operasyonu’na katılmadan 4 gün önce Karabük’te yaşayan ailesini ziyaret ettiği, burada annesine, ‘Gittiğimiz topraklarda şehit olabilirim’ diyerek helallik aldığı öğrenildi.