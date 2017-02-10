Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail SONSUZ ANKARA

Görüşmede “Hayır” blokunun yaklaşımı değerlendiren iki liderin referandum sürecinde partilerinin izleyeceği yol haritası hakkında birbirlerine bilgi verdiği öğrenildi. Yıldırım ve Bahçeli referandum takvimi üzerinde de konuştu. Edinilen bilgilere göre, Başbakan Yıldırım seçim güvenliği hakkında Bahçeli’yi bilgilendirdi ve iki lider karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Kararsızlara dönük olarak nasıl bir strateji izleneceği de liderle görüşmesinde konuşulan konular arasında yer aldı. Yıldırım’ın anayasa değişikliği için verdiği destekten dolayı Bahçeli’ye bir kez daha teşekkür ettiği belirtildi. Yıldırım-Bahçeli görüşmesinde başta son iki günde 11 askerin şehit olduğu Fırat Kalkanı Harekâtı başta olmak üzere içte ve dışta yürütülen terörle mücadele de değerlendirildi.