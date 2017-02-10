Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında El Bab'da DEAŞ'lı teröristlerin el yapımı patlayıcılı saldırısında şehit olan Üsteğmen 30 yaşındaki Tarık Koçoğlu, dün memleketi Kayseri'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

"366 K/D Erlerden, Komutanları Şehit Piyade Üsteğmen Tarık Koçoğlu'na ithafen" notuyla sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede binlerce beğeni aldı.

KAHRAMANLARIN ÖLÜMÜ ŞİİRİNİ OKUDULAR

Şehit üsteğmen için hazırlanan videoda, Hüseyin Nihal Atsız'ın "Kahramanların Ölümü" şiirini okuyan askerler, şiirin en sonunda "Ruhun şad olsun Üsteğmen Koçoğolu" diyerek Türk Bayrağı açtı.

2015 yılında 4'üncü Komando Tugayı 1'inci Komando Taburu'nda göreve başladığı, daha sonra 2016 yılında aynı tugayda Bölük Komutanı olduğu bildirilen Koçoğlu anısına hazırlanan 43 saniyelik video izleyenleri duygulandırdı.