Samsun Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Samsun’da doğalgaz borusunun zarar görmesinden sorumlu tutulan şantiye şefi dahil 4 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
Doğalgaz kesintisiyle ilgili 4 gözaltı
13.02.2017 - 09:35 | Son Güncelleme: 13.02.2017 - 09:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun’da doğalgaz ana hat borusunun delinmesi sonucu yaşanan kesintiyle ilgili, aralarında şantiye şefinin de bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
Etiketler : Samsun,
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