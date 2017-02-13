Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık operasyonlarda 9 teröristin ise öldürüldüğünü duyurdu.İçişleri Bakanlığı devam eden operasyonlara ilişkin bir haftalık bilançoyu açıkladı.Yapılan açıklamada, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 250 operasyon gerçekleştirilmiş, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 520 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 26 kişi tutuklanmıştır" denildi.

Öte yandan, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 45 kişi gözaltına alındığı belirtildi. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında da 792 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 147'sinin tutuklandığı bildirildi. Ayrıca, sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 6 kişi gözaltına alındı.