Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında DEAŞ'e yönelik operasyonlarda gözaltına alınan R.H. ve S.Ş'nin kullandığı cep telefonu hatlarında inceleme yapıldı.
FETÖ'NÜN PROGRAMI BULUNDU
İncelemeler sonrasında iki şüphelinin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edildi.
SOSYAL MEDYADA DEAŞ'I ÖVDÜKLERİ TESPİT EDİLDİ
DEAŞ terör örgütüne yardım niteliğinde eylemlerde bulunan şüphelilerin, sosyal paylaşım sitelerinden de örgütü destekleyen paylaşımlarda bulundukları belirlendi.
Şüphelilerin gözaltındaki sorgu ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.