Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grrup toplantısında döviz konusuna da değindi. Yıldırım doların hareketine ilişkin "Döviz kurundaki dalgalanma geçicidir ve etkileri çok sınırlı kalacak" dedi. Yıldırım Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda alınan kararlar birer birer uygulandığını söyledi
Başbakan Yıldırım'dan 'dolar' açıklaması!
14.02.2017 - 12:42 | Son Güncelleme: 14.02.2017 - 12:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, dövizdeki dalgalanmanın geçici olduğunu söyledi.
Etiketler : başbakan yıldırım,dolar,
446976 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/446976.aspx
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