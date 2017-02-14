Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grrup toplantısında döviz konusuna da değindi. Yıldırım doların hareketine ilişkin "Döviz kurundaki dalgalanma geçicidir ve etkileri çok sınırlı kalacak" dedi. Yıldırım Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda alınan kararlar birer birer uygulandığını söyledi