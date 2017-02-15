Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artık düşmesi an meselesi olan El-Bab'da bordo bereliler cephe hattında çatışıyor, Türk tankları ise kuşatma altındaki ilçeye yönelmiş durumda. Leopar tankıyla birlikte ACV-15 zırhlı taşıyıcı da Suriye'nin kuzeyindeki ilçede DEAŞ hedeflerini vuruyor.



İlçenin sokaklarında ise yoğun çatışmalar var. Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yayınladığı görüntülerde, muhaliflerle teröristler sokak aralarında ölümüne çarpışıyor.



Silah seslerinin kesilmediği El-Bab'da DEAŞ'dan temizlenen bölgelerde tüneller ortaya çıkarıldı. Bir binada çok sayıda tuzaklanmaya hazır mayın bulundu.





Başbakan Binali Yıldırım, dün yaptığı açıklamada kuşatılan ilçenin yarıdan fazlasının alındığını duyurmuştu.





'Sniper Cafe'



Özel kuvvetlerin terör örgütü DEAŞ'dan aldıkları binayı Sniper Cafe'ye çevirdiğini gösteren fotoğraflar da dün paylaşılmıştı. Gece çekilen görüntülerde ise T-155 Fırtına ve T-122 Sakarya sistemlerinin terör örgütü DEAŞ mevzilerine seri halde atışlar yaptığı görlüyordu.



24 Ağustos'ta başlayan sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı'nda El-Bab'ın alınması hayati önem taşıyor. Dar bir bölgeye sıkışan terör örgütü DEAŞ, bomba yüklü araçlar ve keskin nişancı atışlarıyla Halep'in kuzeyindeki ilçeyi savunuyor.



El-Bab, halihazırda terör örgütünün Türkiye sınırına en yakın olduğu nokta. İlçenin DEAŞ'dan temizlenmesiyle sağ kalan teröristlerin doğudaki Rakka'ya doğru kaçması bekleniyor.



Rejim güçleri doğuya ilerliyor



Güney cephesinden El-Bab'a kadar yaklaşan rejim güçlerinin ise kuzeye doğru ilerlemediği, yönünü doğuya doğru döndüğü görülüyor. Şam rejimine bağlı askerlerin dün çok sayıda köyü DEAŞ'dan geri aldığı bölgede, Rus savaş uçakları da terör hedeflerini bombardımana tutuyor.



DEAŞ geçen yıl topraklarının dörtte birini kaybetti



Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'da 17 Ekim'den bu yana kuşatma altında tutulan terör örgütü, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. Irak'ta Felluce, Libya'da Sirte gibi kentlerden temizlenen kanlı örgüt, El-Bab ve Musul'u da kaybetmesi halinde Rakka'ya sıkışacak. (Milliyet)