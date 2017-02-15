Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Katar’a resmi bir ziyarette bulunan Genelkurmay Başkanı Akar’ın, Katar Genelkurmay Başkanı Ghanim ile ikili askeri ilişkiler kapsamında bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.
Hulusi Akar, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
15.02.2017 - 15:07 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 15:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Katar’a resmi bir ziyarette bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ghanim Bin Shaheen Al-Ghanem ile görüşme gerçekleştirdi.
Etiketler : hulusi akar,tsk,genelkurmay başkanı,haberler,
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