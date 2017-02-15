Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Katar’a resmi bir ziyarette bulunan Genelkurmay Başkanı Akar’ın, Katar Genelkurmay Başkanı Ghanim ile ikili askeri ilişkiler kapsamında bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.