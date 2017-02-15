Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Katar’a resmi bir ziyarette bulunan Genelkurmay Başkanı Akar’ın, Katar Genelkurmay Başkanı Ghanim ile ikili askeri ilişkiler kapsamında bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.