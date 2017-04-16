Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye için tarihi referandumda oy verme işlemleri tamamlandı ve oy sayımına başlandı. Türkiye genelinde sandıkların 35'i açıldı ve illerden ilk sonuçlar gelmeye başladı.

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