Türkiye için tarihi referandumda oy verme işlemleri tamamlandı ve oy sayımına başlandı. Türkiye genelinde sandıkların 35'i açıldı ve illerden ilk sonuçlar gelmeye başladı.
İşte il il referandum sonuçları (Referandum sonucu ne oldu?)
16.04.2017 - 18:06 | Son Güncelleme: 16.04.2017 - 18:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye genelinde sandıklar kapandı. Oy sayma işlemi başladı. İşte illerden gelen ilk sonuçlar...
Etiketler : referandum,sonuç,
465269 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/465269.aspx
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