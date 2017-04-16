Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

16 Nisan referandum için ilk sonuçlar gelmeye başladı. 3 büyükşehir dışında en çok merak edilen büyükşehirlerin başında gelen Diyarbakır Evet oyları yüzde 33.2 olurken hayır oyları 66.8 oldu. İlk sonuçlardaki oranların değişmesi bekleniyor.