16 Nisan referandum için ilk sonuçlar gelmeye başladı. 3 büyükşehir dışında en çok merak edilen büyükşehirlerin başında gelen Diyarbakır Evet oyları yüzde 33.2 olurken hayır oyları 66.8 oldu. İlk sonuçlardaki oranların değişmesi bekleniyor.
2017 Anasaya referandumu Diyarbakır sonuçları
16.04.2017 - 18:16 | Son Güncelleme: 16.04.2017 - 18:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
16 Nisan referandum için ilk sonuçlar gelmeye başladı. 3 büyükşehir dışında en çok merak edilen büyükşehirlerin başında gelen Diyarbakır'da Evet oyları yüzde 33.2 olurken hayır oyları 66.8 oldu. İlk sonuçlardaki oranların değişmesi bekleniyor.
Etiketler : referandum,diyarbakır,
465271 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/465271.aspx
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