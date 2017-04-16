Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde referandumda en yüksek evet oyu çıkan 10 il TSİ 18.20 itibari ile şöyle:

Bayburt: % 81,95

Aksaray: % 77,04

Rize: % 75,66

Çankırı: % 75,41

Konya: % 75,28

Yozgat: % 75,25

Gümüşhane: % 75,11

Erzurum: % 74,70

Kahramanmaraş: % 74,31

Bingöl: % 72,98



Referandumda en çok hayır oyu veren 10 ilin sıralaması ise TSİ 18.20 itibariyle şöyle;

1- TUNCELİ

Hayır: 78,64

2- KIRKLARELİ

Hayır: 70,03

3- EDİRNE

Hayır: 69,70

4- ŞIRNAK

Hayır: 69,42

5- HAKKARİ

Hayır: 67,07

6- DİYARBAKIR

Hayır: 66,83

7- MUĞLA

Hayır: 66,31

8- İZMİR

Hayır: 65,89

9- IĞDIR

Hayır: 64,18

10- AYDIN

Hayır: 60,66