Türkiye genelinde referandumda en yüksek evet oyu çıkan 10 il TSİ 18.20 itibari ile şöyle:
Bayburt: % 81,95
Aksaray: % 77,04
Rize: % 75,66
Çankırı: % 75,41
Konya: % 75,28
Yozgat: % 75,25
Gümüşhane: % 75,11
Erzurum: % 74,70
Kahramanmaraş: % 74,31
Bingöl: % 72,98
Referandumda en çok hayır oyu veren 10 ilin sıralaması ise TSİ 18.20 itibariyle şöyle;
1- TUNCELİ
Hayır: 78,64
2- KIRKLARELİ
Hayır: 70,03
3- EDİRNE
Hayır: 69,70
4- ŞIRNAK
Hayır: 69,42
5- HAKKARİ
Hayır: 67,07
6- DİYARBAKIR
Hayır: 66,83
7- MUĞLA
Hayır: 66,31
8- İZMİR
Hayır: 65,89
9- IĞDIR
Hayır: 64,18
10- AYDIN
Hayır: 60,66