Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

18 maddelik anayasa değişikliği için referanduma gitti. Ülke genelinde 55 milyon 319 bin seçmen 167 bin sandıkta oy kullandı. Seçmenler 32 ilde 07.00-16.00, diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullandı. Referandumda en çok hayır oyu veren 10 ilin sıralaması ise TSİ 18.20 itibariyle şöyle;

1- TUNCELİ

Hayır: 78,64

2- KIRKLARELİ

Hayır: 70,03

3- EDİRNE

Hayır: 69,70

4- ŞIRNAK

Hayır: 69,42

5- HAKKARİ

Hayır: 67,07

6- DİYARBAKIR

Hayır: 66,83

7- MUĞLA

Hayır: 66,31

8- İZMİR

Hayır: 65,89

9- IĞDIR

Hayır: 64,18

10- AYDIN

Hayır: 60,66