18 maddelik anayasa değişikliği için referanduma gitti. Ülke genelinde 55 milyon 319 bin seçmen 167 bin sandıkta oy kullandı. Seçmenler 32 ilde 07.00-16.00, diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullandı. Referandumda en çok hayır oyu veren 10 ilin sıralaması ise TSİ 18.20 itibariyle şöyle;

1- TUNCELİ
Hayır: 78,64
2- KIRKLARELİ 
Hayır: 70,03
3- EDİRNE 
Hayır: 69,70
4- ŞIRNAK 
Hayır: 69,42
5- HAKKARİ
Hayır: 67,07
6- DİYARBAKIR
Hayır: 66,83
7- MUĞLA 
Hayır: 66,31
8- İZMİR 
Hayır: 65,89
9- IĞDIR
Hayır: 64,18
10- AYDIN 
Hayır: 60,66

 