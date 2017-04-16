18 maddelik anayasa değişikliği için referanduma gitti. Ülke genelinde 55 milyon 319 bin seçmen 167 bin sandıkta oy kullandı. Seçmenler 32 ilde 07.00-16.00, diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullandı. Referandumda en çok hayır oyu veren 10 ilin sıralaması ise TSİ 18.20 itibariyle şöyle;
1- TUNCELİ
Hayır: 78,64
2- KIRKLARELİ
Hayır: 70,03
3- EDİRNE
Hayır: 69,70
4- ŞIRNAK
Hayır: 69,42
5- HAKKARİ
Hayır: 67,07
6- DİYARBAKIR
Hayır: 66,83
7- MUĞLA
Hayır: 66,31
8- İZMİR
Hayır: 65,89
9- IĞDIR
Hayır: 64,18
10- AYDIN
Hayır: 60,66