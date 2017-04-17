Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’deki seçimin her aşamasını sabah saatlerinden itibaren yakından takip eden Azerbaycan basını sonuçları son dakika olarak verdi. Ülkenin en önemli gazetelerinden biri olan “Yeni Musavat” gazetesi, seçim sonuçlarını “Türkiye tarihi seçimini yaptı” diye duyurdu. Referandumun ilk sonuçlarının Bakü saatiyle 22.00’de açıklandığını vurgulayan gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullanırken çekilen fotoğraflarına yer verdi.

Yeni Çağ: "Türkiye 'evet' dedi, kardeş ülkede yeni dönem başlıyor"

Yeni Çağ.az internet sitesi referandum sonuçlarını “Türkiye 'evet' dedi, kardeş ülkede yeni dönem başlıyor” başlığıyla okuyucularına ulaştırdı. Haberde, Türkiye'de gerçekleştirilen anayasa referandumunda “Evet” sonucu çıktığı kaydedildi. Oylamanın resmi olmayan sonuçlarına göre, seçmenlerin 51.4'ünün “Evet”, 48.6’sının ise “Hayır” dediği kaydedilen haberde, YSK’nın da, referandumun sonuçlarını açıkladığı ve 'evet'in önde olduğu aktarıldı. Bu sonuçla, AK Parti iktidarına Türkiye anayasasına önerilen değişiklikleri hayata geçirerek, ülkede başkanlık sistemine geçilmesi yetkisi verildiği vurgulandı. Anayasa reformunun aleyhine olan ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) oy verme ve oyların sayılması sırasında kanun ihlallerinin yapıldığını savunduğu belirtildi.

Bakıpost Haber Ajansı



BakıPost Haber Ajansı ise, “Türkiye'de seçimlerin sonuçları açıklandı. %51.33’ü destekledi” başlığıyla referandum sonuçlarını duyurdu. Ajans haberinde, “Türkiye'nin başkanlık yönetim biçimine geçişini öngören anayasa değişiklikleri ile ilgili referandumda oyların ilk hesaplanması sona erdi. Seçmenlerin yüzde 51.33’ü anayasaya değişikliğini destekledi ve seçmenlerin yüzde 84'ü oylamaya katıldı” bilgisi verildi.

Nevruz Memmedov: “Türkiye yeni bir döneme başlıyor”



Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başdanışmanı Nevruz Memmedov da resmi sosyal medya hesabından “Anayasa değişikliğine Türkiye halkı evet dedi. Türkiye yeni bir döneme başlıyor. Bu yolda Türkiye'ye başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.