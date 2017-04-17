Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek referandum sonrası dönem hakkında Reuters ile yaptığı söyleşide şunları söyledi: "Referandum sonrası Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler ortak çıkar alanlarına odaklanacak. Gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi Türkiye-AB ilişkilerinde uzlaşılabilecek en kolay konu.

GÜRÜLTÜ AZALIR

Avrupa'daki seçimlerin sona ermesinin ardından Türkiye-AB ilişkilerindeki "gürültünün" azalacağını tahmin ediyorum. Merkez Bankası'nın önceliklerinden birinin fiyat istikrarı olduğu açık, önemli ölçüde parasal sıkılaştırma yapıldı.

ERKEN SEÇİM PLANI YOK

Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim gibi bir plan olmadığını açıkça belirtti. Referandum sonuçlarının ekonomi için büyük önemi var, yönetime reformları gerçekleştirmek için beş yıl veriyor. Aldığımız tedbirlerin önemli bir kısmı geçici, bu haliyle bile mali disiplin devam ediyor. Referandumun ardından belirsizlik azaldı, büyük ihtimalle kısa vadede büyüme hızlanır. Orta vadede büyüme reformlarla desteklenir, uzun vadede yönetimde istikrar ve reformlar sayesinde türkiye yüksek büyümeyi sürdürebilir. Büyüme sürdürülebilir patikada olmalı diğer taraftan fiyat istikrarının da gözetilmesi lazım. Maliye politikasında kalıcı bir bozulmadan bahsedilemez,mali disiplin devam ediyor terk edilmesi söz konusu değil.

ENFLASYONUN TEK HANEYE İNECEĞİNE İNANIYORUZ

Enflasyonun tek haneye ineceğine inanıyoruz, istikrar ve reformlarla kur etkisi devreden çıkar; enflasyonun çift hanede kalması kabul edilebilir bir durum değil. Merkez Bankası gerekirse daha fazla sıkışlaştırma yapabileceğini açıkca ifade etti.

CANLI YAYINDA EKSEN AÇIKLAMASI

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bir televizyonda katıldığı canlı yayında "Türkiye ekonomisinde öncelik verilmesi gereken konu ne" sorusuna Şimşek, "5-6 eksen var, hepsine çalışmak lazım. Geniş kapsamlı dönüşüm gerekiyor" cevabını verdi. Ekonomi de gündemin ne olduğuna ilişkin açıklamalar yapan Şimşek, 'Türkiye ekonomisinde öncelik verilmesi gereken konu ne' sorusuna "5-6 eksen var, hepsine çalışmak lazım. Geniş kapsamlı dönüşüm gerekiyor" cevabını verdi. Fiyat istikrarının öncelikleri olduğunu dile getiren Şimşek, "Fiyat istikrarı kalkınma ve gelişme açısından önemli. Zor bir dönemden geçtik, hain darbe girişimi oldu, ekonomi baskı altında kaldı. Ama biz gereken tedbirleri aldık.Enflasyonda hafif yükseliş var ama genel anlamda ekonomi güçlü" ifadelerini kullandı.