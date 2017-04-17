Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Adana genelinde terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ üyesi oldukları değerlendirilen ve referandum öncesi ülke genelindeki huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik eylem hazırlığı içinde oldukları belirlenen N.S, A.T, S.S. ve H.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada ise çeşitli markalarda silah, kesici alet, örgüt üyeleri ile iletişimde kullandıkları değerlendirilen cep telefonları, bilgisayarlar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturması sürüyor.