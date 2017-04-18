Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2015 genel seçimleri ile 2017 referandum sonuçları karşılaştırıldığında ‘evet’ cephesinin 14 ilde oylarını artırdığı görüldü. 14 ilin ortak noktası ise HDP’nin en önemli oy deposu olmaları. Bir başka ifadeyle ‘evet’ cephesi Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Şanlıurfa, Batman, Şırnak illerinde HDP seçmeninden oy aldı.

KAYIP BÜYÜK

HDP’nin oy potansiyeli olarak 2015 verilerine göre güçlü olduğu 15 il bulunuyor. Bu illerde ise ya rakipsiz ya da tek rakip olarak karşısında AK Parti yer alıyor. Bu 15 il ince lendiğinde Iğdır ile hariç hepsinde oy kaybı olduğu görülüyor. En büyük oy kaybı ise Diyarbakır ile Van’da gözlemleniyor. İki ilde HDP’nin oy kaybı 100 bini buluyor. Hayır oy oranlarının yüzde 85 olduğu Hakkari’de dahi HDP’nin 2015 seçimlerine göre oy kaybı 28 bin 500.

TUNCELİ 'HAYIR' DEDİ AMA...

Tunceli açısından değerlendirildiğinde ise ortaya çarpıcı bir sonuç çıkıyor. Tunceli, referanduma yüzde 80.4 gibi ezici bir çoğunluk ile ‘Hayır’ dedi. Ancak 2015 genel seçimlerinde partilerin aldıkları oylar değerlendirildiğinde dikkat çekici bir sonuç görülüyor. 2015 seçimlerinde CHP 14 bin 094 oy aldı. HDP ise 27 bin 882. ‘Hayır’ cephesinde yer alın iki partinin oy potansiyeli 41 bin 978. Oysa referandumda ‘Hayır’a verilen oy 40 bin 429. Bir başka ifadeyle ‘Hayır’ cephesinin oy kaybı bin 549. Peki bu oy nereye gitti cevabını aradığımızda ise durum çok net ortaya çıkıyor. 2015 seçimlerinde Ak Parti ve MHP Tunceli’de aldığı oy 7 bin 127. Pazar günü ‘Evet’ diyenler ise 9 bin 844. Bir başka ifadeyle Evet oyunu 2 bin 717 artırdı.

TOPLAM KAYIP 321.443

Hayır cephesinin oy kaybını yakaladığı iki il daha oldu. Bunlar Şanlıurfa ve Kars. Şanlıurfa’da ‘hayır’ cephesi 2015 genel seçimlerine oranla yaklaşık 16 bin oy kaybına uğradı. Kars’ta ise 5 bin kayıp. Bütün bu 14 ildeki Hayır cephesinin kayıpları toplandığında ortaya çıkan rakam 321 bin 443 oluyor. Bu tabloya göre HDP’nin oy kaybetmediği tek il ise Iğdır oldu. Bunda da muhalif MHP’li Sinan Oğan’ın etksi büyük. (Gazetevatan)