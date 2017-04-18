Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli’de helikopter kazasında şehit olan polis memuru Ekrem Dereli’nin ailesine acı haber ulaştı. Şehidin babası İbrahim Dereli haberi Bigadiç’in Değirmenli köyünde alırken, şehidin Balıkesir’deki evine ise Türk bayrağı asıldı. Şehidin amcası İsmail Dereli haberi gündüz duyduklarını, fakat şehitlerden birinin Ekrem Dereli olduğunu saat 17.00’de televizyon öğrendiğini belirterek, "Tunceli emniyetine sorduk onlar da kesin bilgi veremediler. Ama saat 5’den sonra öğrendik. Eşi burada yaşıyor, kendisi Tunceli’ye gitmişti. Başımıza bu iş geldi" dedi.

Şehidin eşine acı haberi vermek için gelen emniyet yetkilileri, eşinin misafirlikte olduğunu öğrenince ambulans ile adı geçen adrese gittiler. Şehidin eşine acı haberi misafirlikte veren yetkililer büyük acı yaşayan Rebia Dereli’yi de alarak şehit evine geldiler. Ambulanstan güçlükle inen ve ayakta durmakta zorluk çeken Dereli, göz yaşlarına hakim olamadı.

Bir kız ve bir oğlan babası olduğu öğrenilen Şehit polisin cenazesinin yarın Balıkesir’den kaldırılması bekleniyor.

Öte yandan şehidin Bigadiç Değirmenli köyündeki babasının evine de Türk Bayrakları asılırken, şehidin annesinin de yarın ölüm yıldönümü olduğu öğrenildi.