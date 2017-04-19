Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli'de 70 Blackhawk tipi polis helikopterinin düşmesinin ardından şehit olan 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 mürettebatın cenazeleri enkazdan çıkartıldı. Düşen helikopterin enkaz kaldırma çalışmaları ise bölgeye gönderilen helikopterler vasıtasıyla devam ediyor. Şehit cenazelerinin kısa bir süre sonra Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne gönderileceği bildirildi.

19.04.2017 07:47:04 TSI