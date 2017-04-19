Tunceli'de 70 Blackhawk tipi polis helikopterinin düşmesinin ardından şehit olan 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 mürettebatın cenazeleri enkazdan çıkartıldı. Düşen helikopterin enkaz kaldırma çalışmaları ise bölgeye gönderilen helikopterler vasıtasıyla devam ediyor. Şehit cenazelerinin kısa bir süre sonra Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne gönderileceği bildirildi.
19.04.2017 07:47:04 TSI
Düşen helikopterin enkazı kaldırılıyor
19.04.2017 - 08:06 | Son Güncelleme: 19.04.2017 - 08:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli'de 70 Blackhawk tipi polis helikopterinin düşmesinin ardından şehit olan 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 mürettebatın cenazeleri enkazdan çıkartıldı
Tunceli'de 70 Blackhawk tipi polis helikopterinin düşmesinin ardından şehit olan 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 mürettebatın cenazeleri enkazdan çıkartıldı. Düşen helikopterin enkaz kaldırma çalışmaları ise bölgeye gönderilen helikopterler vasıtasıyla devam ediyor. Şehit cenazelerinin kısa bir süre sonra Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne gönderileceği bildirildi.
Etiketler : Tunceli,
466018 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/466018.aspx
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