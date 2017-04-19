Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YSK Başkanı Sadi Güven, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Güven, "İtirazları bugün öğleden önce değerlendireceğiz." dedi.



"İTİRAZLARA BUGÜN BAKACAĞIZ"

Güven, YSK binasına gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. İtirazların ne zaman karara bağlanacağına ilişkin soru üzerine Güven, "İtirazlara bugün öğleden önce bakacağız." dedi.



YSK'NIN TARTIŞMALARA NEDEN OLAN AÇIKLAMASI

YSK'den yapılan açıklamada; sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar verildiği belirtilmişti.



YSK'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, şöyle denildi:

"Bazı sandık kurullarının seçmene oy pusulası ve zarflarını sandık kurulu mührüyle mühürlemeden verdikleri yolundaki yoğun şikayetler üzerine toplanan Yüksek Seçim Kurulu sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar vermiştir. Sayım döküm işleminin buna göre yapılması gerekmektedir. Kamuoyuna, il ve ilçe seçim kurullarımıza, sandık kurullarına ve siyasi partilere duyurulur"