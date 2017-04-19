HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan tutuklandı. Özkan'ın tutuklanması ile HDP'de tutuklu milletvekili sayısı 12'ye yükseldi. HDP'de eş başkan Selahattin Demirtaş ve eş başkanlığı düşen Figen Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, Şırnak Milletvekili Ferhat Encü Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan, Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, Siirt Milletvekili Besime Konca da tutuklanmıştı. Bugün Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan da bu listeye eklendi ve tutuklu milletvekili sayısı 13'e yükseldi.
HDP'li vekil Burcu Çelik Özkan tutuklandı
19.04.2017 - 18:17 | Son Güncelleme: 19.04.2017 - 18:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gözaltına alınan HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan tutuklandı.
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466221 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/466221.aspx
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