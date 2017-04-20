Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la ne zaman görüşecekleriyle ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD Başkanı Trump'la 16-17 Mayıs'ta görüşeceğiz" dedi.

ÇAVUŞOĞLU GÖRÜŞME MAYISTA DEMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi öncesi mayısta görüşeceklerini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kesin tarihin belirlenmesi için ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'la görüşmelerin devam ettiğini belirtmişti.