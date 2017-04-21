Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Uzun zamandır neden ekranlarda yoksunuz?" sorusuna oyuncu, "Oyunculuğu ve şarkıcılığı bıraktım. Bu camia bana gerçekçi gelmediğine inandığım için her şeyden uzak kalmak istedim. Sanat camiası bana yalan geldiği için bıraktım ve uzuk kalmak istedim. Bırakmadan önce hatta albümüm hazırdı ve bir dizi projesi hazırdı ona rağmen bıraktım. Albümü evde sadece ben dinliyorum. Çok güzel bir yuvam var, eşim ve çocuğumla mutlu bir hayatım var" dedi.