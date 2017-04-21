Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya, İstanbul, Denizli ve Afyonkarahisar'da belirlenen 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen, aralarında örgütte yönetici pozisyonunda bulunanların da olduğu 8 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.