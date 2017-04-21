Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Çukurca'da maalesef saha taramaları esnasında 2 askerimiz şehit edildi ve karşılığı hemen verildi. Oradaki terör yuvaları darmadağın ediliyor. Bu mücadele devam edecek. Türkiye'nin sınırlarının dışında tehdit var olduğu müddetçe, Türkiye bunların hepsine gereken karşılığı verir. Önemli olan ülkemizin güvenliğidir."

CHP'YE DANIŞTAY TEPKİSİ!

Millete gittik. Kararı millet verdi. Milletin kararını mahkemelerde şikayetle düzeltmek demokrasinin bir yolu değildir. Ama tabii şikayet yolunu herkes kullanma durumundadır. Kullanmak isterlerse buna diyecek bir şeyimiz yoktur. Ama millet sözünü söylemiştir. Evet sonucu tecelli etmiştir. Milletin zamanını daha fazla israf etmenin bir manası yoktur.

Yüksek Seçim Kurulu her seçimle ilgili itirazı karara bağlar ve mesele biter. Seçimler konusunda YSK'nın verdiği karar kesindir. Bunun üzerine herhangi bir yargı yolu yoktur. Ama buna rağmen gidebilirler. İstedikleri yere gidebilirler. Neticede milletin kararının üzerine hiçbir mahkeme bir karar veremez."