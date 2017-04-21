Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları", 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesinde, Antalya'da prova uçuşu yaptı.

Antalya semalarında yaklaşık 30 dakika uçan 7 savaş uçağının gösterisi, Konyaaltı sahili, varyant ve Atatürk Parkı'nı dolduran Antalyalılar tarafından ilgiyle izlendi. Trafikteki vatandaşlar da otomobillerini durdurarak uçuşu izledi.

Prova sırasında Türk Yıldızlarının yaptığı akrobatik hareketler, vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.

Antalyalı öğretmen Hüseyin Yetişpalas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, provanın bile çok eğlenceli olduğunu dile getirerek, "Kızım Ada ile izledik. Çok mutlu olduk. Bizi bir kez daha gururlandırdılar." dedi.

Provayı izlemek için Konyaaltı Plajı'na geldiğini anlatan Erkan Çiçek ise "Güzel bir gösteriydi. Tehlikeli hareketler vardı. Ordumuzun, ülkemizin gücünü göstermek adına bu zorlu hareketlerin gerekli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Vali Karaloğlu'na ziyaret



Öte yandan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, gösteri için Antalya'ya gelen Türk Yıldızları pilotlarını makamında kabul etti.

Antalya Hava Meydan Komutanı Hava Seyrüsefer Albay Mustafa Tunay, Türk Yıldızları Filo Komutanı Hava Pilot Binbaşı Esra Özatay ve ekibin diğer pilotlarının bulunduğu ziyarette, Türk Yıldızları ekibinin Antalya'da gösteri yapacak olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Karaloğlu, bu tür etkinliklerin havacılığın Antalya'da geniş kitlelere sevdirilmesi ve turizmin çeşitlendirilmesi bakımından önemli olduğunu vurguladı.

23 Nisan'da Konyaaltı sahili üzerinde gösteri yapacak Türk Yıldızları ekibi, Vali Karaloğlu'na, üzerinde imzalarının olduğu bir tablo hediye etti.