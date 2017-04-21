Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15.30 sıralarında Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki askeri midibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çaparak devrildi. Askeri personelleri taşıyan araçta kaza sırasında kimsenin bulunmaması nedeniyle kaza ucuz atlatılırken, sürücü de yara almadı. Kazaya, midibüsün önüne kontrolsüz şekilde çıkan başka bir aracın sebep olduğu iddia edildi. Polis ekipleri kazaya neden olan aracın bulunması için çalışma başlattı. Kaza sonrası olay yerine gelen 5'inci Piyade Er Eğitim ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip incelemelerde bulundu.