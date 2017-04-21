ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İstanbul Ortaköydeki eğlence mekanı Reina'ya yapılan saldırıyı planlayanlardan DEAŞ militanı Abdurrahman Ozbeki’yi karadan yapılan bir baskınla Suriye’de öldürdüklerini duyurdu.
ABD'den flaş Reina saldırısı açıklaması
21.04.2017 - 19:52 | Son Güncelleme: 21.04.2017 - 19:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CENTCOM, Reina saldırısını planlayanlardan DAEŞ terör örgütü mensubu Abdurrahman Özbeki'yi yapılan bir baskınla Suriye'de öldürdüklerini açıkladı.
Etiketler : abd,reina saldırısı,suriye,deaş,
466743 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/466743.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER