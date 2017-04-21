Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İstanbul Ortaköydeki eğlence mekanı Reina'ya yapılan saldırıyı planlayanlardan DEAŞ militanı Abdurrahman Ozbeki’yi karadan yapılan bir baskınla Suriye’de öldürdüklerini duyurdu.