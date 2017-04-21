Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde yapılacak tatbikata katılacak Türk askerleri Azerbaycan'a geldi.

TÖRENLE KARŞILANDILAR

Tatbikata katılacak birliği, askeri hava limanında Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Tuğgeneral Zafer Ocak ve Azerbaycanlı yetkililer törenle karşıladı.

AMAÇ KOORDİNASYONU GELİŞTİRMEK

Tatbikatla tecrübe paylaşımı yapılarak, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Ortak tatbikatta askeri birliklerin yanı sıra zırhlı araçlar, topçu bataryaları, havan topları, uçak ve helikopterler ile hava savunma sistemleri yer alacak ve atışlar gerçekleştirilecek.