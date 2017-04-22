Edinilen bilgiye göre, sosyal paylaşım sitelerinde yapılan çalışma neticesinde 'PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' içerikli paylaşım yaptıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 6 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Iğdır'da terör operasyonu, 3 kişi tutuklandı
22.04.2017 - 10:09 | Son Güncelleme: 22.04.2017 - 10:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Iğdır’da PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 3 kişi tutuklandı.
Etiketler : ığdır,pkk,terör operasyonu,haberler,
466861 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/466861.aspx
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