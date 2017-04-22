Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına 24 Nisan'da devam edilecek.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle daha uygun olan Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Salonu'nda görülen davanın ikinci duruşmasıyla yargılama sürdürülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 25 kişi ile Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün de müdahillik talebi kabul edilen davanın, 24 Nisan'da başlayacak ve 5 gün süreceği öngörülen ikinci duruşmasında mahkeme heyeti tanıkları dinleyecek.

Olaya ilişkin bilgi ve görgülerinin tespiti amacıyla İzmir'deki askeri birliklerde görevli oldukları anlaşılan tanıklar Bahattin Akgül, Murat Bağ, Hakan Yukarki, Serkan Çoban ve Yasin Sağkol, duruşmanın ilk günü dinlenecek.

Beyanlarda isimleri geçen ve tanık olarak dinlenmeleri talep edilen Muğla Valisi Amir Çiçek, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Yavuz Özfidan ise 25 Nisan'da mahkeme heyetine darbe girişimi gecesi yaşananları anlatacak. Aynı gün İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davanın soruşturma aşamasında "Şapka" ve "Kuzgun" kod adlarıyla gizli tanık olarak konuşan ve kovuşturma aşamasında kimliklerini açıklayanlar da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bulundukları ceza infaz kurumundan ifade verecek.

Dinlenmeleri talep edilen Murat Selçuk Çol, Emin Keskin, Fethi Şahbaz'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Başyaveri Ali Yazıcı'nın ifadelerinde "Yarbay Emin" olarak geçen ve Emin Güven olduğu anlaşılan sanığın da 26 Nisan'da tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumuna SEGBİS ile bağlanılarak ifadesi alınacak.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu davanın ilk duruşmasında, sanıkların büyük bölümü emniyet ve savcılıkta verdikleri ifadelerle çelişen beyanlarda bulunmuştu.

İddianame



İddianamede, sanıkların, "Cumhurbaşkanına suikast", "anayasayı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "zincirleme şekilde silahla tehdit", "Cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli yağma" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor. Saldırıyı gerçekleştiren FETÖ'nün "suikast timi"ndeki biri firari 37 asker için en az altışar kez ağırlaştırılmış müebbet talep ediliyor.Davanın üçüncü duruşmasının ise 5-9 Haziran tarihlerinde yapılması planlanıyor.