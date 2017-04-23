Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU - ANKARA / Doğalgaz tüketicilerini çok yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ‘Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme ile tüketicileri mağdur edecek şekilde doğalgaz kesintilerinin önüne geçiliyor. Buna göre ödenmemiş faturalardaki kullanım miktarı 50 metreküpün altında olan abonelerin gazı kesilmeyecek. Acil durum sebebiyle yapılanlar hariç cuma günleri ile resmî tatillerin başladığı günden önceki gün doğalgaz kesintisi yapılamayacak. Ayrıca doğalgazı kesilen müşterinin, yükümlülüklerini yerine getirmesi ve dağıtım şirketine başvurusu üzerine, müşteriye hâlihazırda 2 gün olan en geç yeniden doğalgaz verme süresi 24 saate indirilecek. Düzenleme ile fatura ödeme süresi de 7 günden 10 güne çıkarılıyor. EPDK’nın son kurul toplantısında, yönetmelikte yaptığı diğer değişiklikler ise şöyle:

¥ Abonenin vefatı hâlinde (diğer mirasçılardan herhangi bir itiraz gelmediği takdirde) vefat eden abonenin eşi, dağıtım şirketinde mevcut bulunan güvence bedeli aktarılarak ve ilave bir güvence bedeli alınmaksızın abone yapılacak.

¥ Tesisatta bulunan eksiklikler sertifikalı firmalar tarafından giderilecek ve gerekli güvenlik önlemleri yine bu şirketler tarafından alınacak.

¥ Dağıtım şirketleri tarafından, tüketicilere yönelik 24 saat kesintisiz hizmet verecek şekilde çağrı merkezi kurulacak.

¥ Dağıtım şirketleri internet sitelerinde tüketicilerin şikayetlerini iletebilecekleri, kolay erişim sağlanabilen, yapılan başvuruların tüketiciler tarafından takip edilmesine imkân sağlayan “Şikâyet Başvuru Sistemi” oluşturacak.



ABONEYE TEK TİP SÖZLEŞME GELİYOR

¥ Dağıtım şirketi şebeke ve tüketici sayısına uygun olarak yeterli sayıda bedelsiz işlem yapacak ödeme merkezi kuracak veya bedelsiz ödeme yapılabilecek ödeme merkezleri ile anlaşacak. Dağıtım şirketleri ödeme merkezleri arasındaki rekabeti engelleyici hiçbir faaliyette bulunamayacak. Böylece oluşan rekabetten tüketiciler fayda sağlayacak.

¥ Tüketici memnuniyetinin sağlanması, farklı bölgelerde farklı sözleşme kullanılmasının önlenmesi ve eşit taraflar arasında ayrım oluşmaması açısından abonelere ilişkin tek tip sözleşme EPDK tarafından belirlenecek.



2 yılda 5 milyon kişi doğalgaza kavuşacak

Düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Doğalgaz sektörümüz bizim için gurur kaynağı. 15 yılda kamu-özel sektör iş birliği ile büyük bir başarı ortaya koyduk. İnşallah 2018 yılında ülkemizde doğalgazın ulaşmadığı ilimiz kalmayacak” dedi. Bugün itibarıyla doğalgaz abone sayısının 13 milyon seviyelerinde olduğuna dikkat çeken Yılmaz, ”Bu da yaklaşık 50 milyonluk nüfusa tekabül ediyor. Bugün itibarıyla nüfusumuzun yaklaşık yüzde 65’ine doğalgaz ulaşmış durumda. Önümüzdeki 2 yılda inşallah bu rakama 5 milyondan fazla vatandaşımız daha eklenecek. Doğalgazda tüketici memnuniyet oranı diğer sektörlerle karşılaştırıldığında çok daha yüksek seviyelerde” diye konuştu.