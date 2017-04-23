Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şemdinli ilçesinde ise güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi aramasında, kalaşnikof piyade tüfeği, 260 muhtelif çapta fişek, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 el bombası, 150 kilogram amonyum nitrat, 1 antitank mayını ve muhtelif malzeme ele geçirildi. Operasyonda, 3 el yapımı patlayıcı imha edildi. Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı 8 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından bölgede operasyon başlatıldı. Çıkan çatışmada yaralanan 3 askerden biri, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.