Şemdinli ilçesinde ise güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi aramasında, kalaşnikof piyade tüfeği, 260 muhtelif çapta fişek, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 el bombası, 150 kilogram amonyum nitrat, 1 antitank mayını ve muhtelif malzeme ele geçirildi. Operasyonda, 3 el yapımı patlayıcı imha edildi. Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı 8 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından bölgede operasyon başlatıldı. Çıkan çatışmada yaralanan 3 askerden biri, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Son 4 günde 37 terörist öldürüldü
23.04.2017 - 07:32 | Son Güncelleme: 23.04.2017 - 07:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ın Uludere ilçesinde devam eden operasyonda 1 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Son 4 günde öldürülen terörist sayısı 37’ye yükseldi.
Etiketler : pkk,öldürülen teröristler,haberler,şırnak,hakkari,
467099 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/467099.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER