Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Aslanlı Yol'da kortejle birlikte yoğun kar yağışı altında yürüyen Aydın’a Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri eşlik etti. Aydın’ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misakı Milli Kulesi'ne geçen Aydın, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı:



“Türkiye Büyük millet Meclisinin ilk Başkanı Atatürk, devletimizin yeniden bağımsız olmasının, milletimizin hürriyetine kavuşmasının karargahı görevini üstlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi bu yıl 97. yılına girmiş bulunmaktadır. Sevinçliyiz, gururluyuz. Haçlı ittifakının saldırılarına boyun eğmeden, istiklale olan inancınızı bir an olsun kaybetmeden milletimizin istikbalinde liderlik görevini üstlendiniz. Milletimiz emperyalist işgale karşı sizin komutanızda verdiği eşsiz mücadele ile nesiller boyu övünçle anlatılacak büyük bir destan yazdı. Hür ve bağımsız bir şekilde yaşadığımız bir ülkeye kavuşmamızda yaptığınız hizmeti dünya durdukça hep hatırlayacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26. dönem üyeleri olarak hedefimiz devletimizin ve milletimizin ilelebet payidar kalmasına hizmet etmektir. Kurucusu olduğunuz Meclisimiz mirasınızı güçlendirerek geliştirecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz dayanışma içinde daha güzel yarınlar için çalışmalarını sürdürecektir. Emanetiniz ehil ellerdedir. Ruhun şad olsun.”