Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de çocukları kabul etti. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu 4'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Yiğit Türk'e bıraktı.

Gazetecilerin Yiğit Türk'e, "16 Nisan Anayasa değişiklik referandumu ile birlikte, partinin genel başkanlığına dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan cevap verdi. Erdoğan, "Neden olmasın? Madem böyle bir hak veriliyor, neden olmasın" dedi.



ÜÇ KİŞİNİN ELİNİ ÖPECEKSİNİZ: BABA, ANNE, ÖĞRETMEN

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Bugün Gazi Meclis'imizin açılışı, kendi iradesiyle başlattığı mücadelenin yıldönümüdür. Bizlere, milli irade ve demokrasi armağan eden 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, şehitlerimizin geride bıraktıkları çocuklarıyla kardeş olduğumuzu belirtmek istiyorum.""Sizler bizim geleceğimizsiniz, güvencemizsiniz. Yavrularımızla iftihar ediyorum.

Her zaman söylerim, üç kişinin elini öpeceksiniz; baba, anne, öğretmen."

23 NİSAN VE MİRAÇ KANDİLİ'Nİ KUTLARIM"

Cumhurbaşkanlığı makamını devralan Yiğit Türk 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın dünyadaki tüm çocuklara armağan etti.

Yiğit Türk, "Dünyada aç kalan, savaşların ortasında kalan tüm kardeşlerimize seslenmek isterim. Tüm çocuklar bilsin ki, bizim kapımız herkese açıktır. Hem 23 Nisan'ı hem de Miraç Kandili'ni kutlarım." şeklinde konuştu.



SORU & CEVAP

SORU: Cumhurbaşkanlığı sistemi çocuklara ne getirecek? Telefon, televizyon, tablet konusunda ne diyorsunuz?

YİĞİT TÜRK:



Şu an çocuklarda bahçeye çıkıp değil de telefona televizyona bakmayı tercih ettikleri için bu yanlış bir şey. Bunların yerine bahçeye çıkıp oynayabilir. sosyalleşebilirler. Bu daha iyi olur.



NİYE OLMASIN

SORU:



Yeni sistemle size yeni haklar doğurdu, genel başkan olmayı düşünüyor musunuz?



YİĞİT TÜRK:



Niye olmasın?



ERDOĞAN:



(Gülümseyerek) Dediği gibi madem böyle bir hak verdi? Niye olmasın…