Ankara  Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında  işlem yapılan ve terör örgütüne finans sağlamak amacıyla "himmet" topladığını  itiraf edenlerin ifadeleri doğrultusunda tespit edilen firma ve yöneticilerine  yönelik operasyon düzenlendi. Ankara'da faaliyet gösterdiği belirlenen 13 firmaya, Mali Suçlarla  Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda,  haklarında yakalama kararı çıkarılan 24 kişiden 17'si gözaltına alındı. Zanlıların, söz konusu firmaların yönetim kademesinde bulunduğu ve  2011'den itibaren düzenli olarak 'himmet" adı altında örgüte finans desteği  sağladıkları belirtildi.  Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların ifadelerinin  alınmasına başlandığı öğrenildi.