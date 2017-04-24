Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Operasyonlar kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu ileri sürülen 28 şahıs eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Zanlılardan Saad A.H., Ammar H.H., Qutaıba M.K.K., Zyad A.A., Asaad B.D.A., Omar Y.F., Taif S.S., Abdullah A.C., emniyetteki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrasında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 20 zanlının ise ilerleyen günlerde adliyeye sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.