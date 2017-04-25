Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) raporunda bu yıl en çok askeri harcama yapan ülkeler belirlendi. Rusya’da askeri harcamaların millîg gelire oranı ise Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Türkiye de listede yer aldı. İşte rakamlar:

1. ABD- 611,001 milyar dolar: Ortadoğu’da hâkimiyetini sürdüren ABD Ordusu’nun harcamaları 611 milyar doları geçti. SIPRI Direktörü Aude Fleurant “ABD’deki siyasi değişimden dolayı ülkenin askeri harcamalarının ne yöne gideceğini kestirmek zor” yorumunu yaptı.

2. Çin- 215,000 milyar dolar: Dünyanın en kalabalık nüfusa sahip ülkesi Çin’de askeri harcamalar için 215 milyar dolarlık bütçe ayrıldı.

3. Rusya- 69,002 milyar dolar: Suriye ordusuna verdiği destekle savaşın başladığı günden bugüne Ortadoğu’da etkisi sürdüren Rusya’nın harcamaları 70 milyar dolara yaklaştı.

4. S. Arabistan- 63,007 milyar dolar: Suudi Arabistan özellikle petrol fiyatlarındaki düşüşten etkilenerek askerî harcamalarını 2016’da yüzde 30 oranında azalttı ve 63,7 milyar dolar seviyesine çekti.

5. Fransa- 55,681 milyar dolar: 2016 yılında Fransa askeri harcamalar için 55 milyar 681 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı.

6. Hindistan- 55,631 milyar dolar: Güçlü bir orduya sahip ülkeler arasında gösterilen Hindistan, bu yıl askeri harcamalar için 55 milyar 631 milyar dolar ayırdı.

7. İngiltere- 54,217 milyar dolar: İngiltere’nin 2016 yılında askeri harcamaları 54 milyar doları aştı.

8. Japonya- 41,569 milyar dolar: Japonya ordusu için 41 milyar 569 milyon dolarlık yatırım yaptı.

9. Almanya- 40, 985 milyar dolar: Almanya 41 milyar dolara yakın bir bütçeyi askeri harcamaları için ayırdı.

17. Türkiye- 14,974 milyar dolar: SIPRI raporunda Türkiye’nin askeri harcamalarının geçen yıl % 5,7 azalarak 14,9 milyar dolara gerilediği ifade edildi. 2016’da Türkiye’nin önüne geçen ülkeler İspanya ve Kanada oldu.