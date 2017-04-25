Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın Sincar bölgesine hava operasyonu düzenlediğini duyurmasının ardından ardından terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin Eş Başkanı Salih Müslim, “Koalisyon güçleri sessiz kalmamalıdır” diyerek ABD'ye yalvarmaya başladı.

TSK'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

TSK, bugün Irak’ın Sincar bölgesine ilk kez hava harekatı düzenlediğini duyurmuştu. Genelkurmay’dan yapılan açıklamada Sincar ve Karaçok Dağı’nda PKK hedeflerinin vurulduğu belirtilirken, “Ülkemizin ve milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliğine kast eden bu terör yuvalarının yok edilmesi maksadıyla; uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız kapsamında 25 Nisan 2017 günü saat 02.00’de, Irak kuzeyi/Sincar Dağı ve Suriye kuzeydoğusu/Karaçok Dağı bölgelerine hava harekâtı icra edilmiş ve belirlenen terörist hedefleri tam isabetle vurulmuştur” ifadeleri kullanılmıştı.

ABD'YE YALVARMAYA BAŞLADI

Terör örgütü lideri Müslim, “Terörle mücadele eden bir halk sırtından bıçaklanıyor. Koalisyon güçleri de sessiz kalmamalıdır. Kimse bu saldırıları kabul edemez”diyerek uluslararası koalisyona seslendi.