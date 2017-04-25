Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucu terör örgütü DEAŞ ile ilgili 5 gün önce İlkadım ilçesinde Yaşardoğu Mahallesi'nde bulunan 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda söz konusu örgütle bağlantılı oldukları iddia edilen Irak uyruklu 6 kişiyi gözaltına almıştı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Irak uyruklu Ihad Talıb Saab S., Zaıd Salım Ibrahım Al S., Mohammed Ahmed Ibrahım I., Mohammed Jassam Azeez A., Akram Aziz Alı A. ve Younus Jassam Azeez A. adlı Iraklılar bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi Mahkemeye ifade veren Ihad Talıb Saab S. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, diğer şahıslar ise serbest bırakılarak sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Şubesine teslim edildiler.