Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reuters'a açıklamalarda bulundu.

AKPM'nn Türkiye kararıyla ilgili olarak "Karar tamamen siyasi, tanımıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sonuçlar açıklandıktan sonra partime geri döneceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincar'a düzenlenen hava harekatıyla ilgili olarak da, "Harekat öncesi Rusya, ABD ve K.Irak'ı bilgilendirdik.

Terörden arındırılana kadar operasyonlar sürecek. Sincar'ın PKK üssü olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Referandum sonuçlarıyla ilgili olarak, "Sonuçlar açıklandıktan sonra partime geri döneceğim. 2017'de kongre yapılamayacağı söz konusu değil" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "YSK'nın kararı nihai, bunun daha ilerisi yok. AYM'nin de AİHM'in de böyle bir yetkisi yok" dedi.