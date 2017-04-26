Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Darbeci pilotların, 15 Temmuz gecesi kuleyle gerçekleştirdikleri telsiz konuşmaları tüyleri ürpertti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında Kara Havacılık Okulundan kalkan uçakların kule ile yaptıkları telsiz görüşmelerine yer verildi. Telsiz konuşmalarında firari cuntacı eski Kara Havacılık Okulu Taarruz Helikopter Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Özcan Karacan’ın emrindeki FETÖ’cü pilotlara “Polis araçlarını vurun”, “Mavi lamba olan ne varsa vuracağız”, “Ambulansı da vurun” şeklinde talimat yağdırdığı ortaya çıktı. İşte soruşturma dosyasına giren o telsiz konuşmaları:

Yarbay Özcan Karacan: Meclis’in altındaki polis noktalarını açmanız gerekiyor, polis noktaları var oluşturulmuş, oraları ateş altına alacaklar, açılacak o yollar...

Astsubay İlhan Ocakçıoğlu: Meclis’e giden yollar taarruz helikopterleri tarafından açılacak, taarruz helikopterli aldın mı mesajı?..

Binbaşı Ali Ercan: Gelen bir araç var.

Yarbay Özcan Karacan: Vurun, vurun direneni...

Binbaşı Ali Ercan: Komutanım burada 4 tane araç var ne yapalım?

Yarbay İlkay Ateş: Vurun abicim vurun Özel Kuvvetlere gelen 4 tane polis aracıysa vurun!

“SIKIN SAĞA SOLA”

Rafet Kalaycı: MİT’in ekibi henüz gelmedi (...)

İlkay Ateş: Tamam orada bekleyeceksiniz orada ayrılmayın bir yere, Atış gelirse sıkın sağa sola...

Özcan Karacan: Bi’ tane kobra aracı var. Onu sen vurabiliyorsan (İlkay Ateş’e) vur.

Albay Oğuz Yalçın: Konya yolundan Özel Kuvvetlere doğru bir polis aracı gidiyor. Kobra aracı gidiyor, durdurulsun, vurulsun.

İlkay Ateş: İçerde bizim bir tane S70 var, birde yukarıda sen olacaksın başka trafiği Genelkurmay’a yaklaştırmayacaksın.

Sadullah Abra: Spor okuluna doğru devam ediyorum. Üzerinde mavi lamba olan ne varsa vuracağız.

Rafet Kalaycı: Aşağıda bir sürü mavi lambalı araç var hocam.

Özcan Karacan: Vurun onları o zaman ee şeyse vurun, dostum vurun polis aracıysa vurun.

Rafet Kalaycı: Hepsi ambulans, hepsi ambulans.

Sadullah Abra: Neron, sado hepsi ambulansmış.

Özcan Karacan: Atış yapın bi’ tane...

Rafet Kalaycı: Polis arabalarını vuruyorum doğru mu?

Sadullah Abra: Polisleri vur polisleri, evet.