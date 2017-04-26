Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savunma Sanayi İhracatçılar Birliği Genel Kuruluna katılan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, önceki gün TSK tarafından PKK/YPG’ye yönelik Sincar Dağı ile Suriye’deki Karaçok Dağı'na düzenlenen hava harekatına ilişkin, "PKK terör örgütünün ve onun uzantılarına kesinlikle Sincar’da yeni bir üs kurma imkanı tanınmayacaktır. Bu konuda arzumuz uluslararası iş birliğinin en üst düzeyde oluşturulmasıdır. Bunu yaparken de müttefiklerimizle olabilecek en üst düzeyde iş birliğine önem veriyoruz. Özellikle Irak’ın toprak bütünlüğü konusundaki hassasiyetimizi tekrar vurguluyoruz. Bu konuda her zaman iş birliğine açık olduğumuzu ifade ediyoruz" diye konuştu.



"Çok başarılı bir operasyon yapıldı"

Operasyona katılan TSK mensuplarını tebrik eden Bakan Fikri Işık, "Bu vesileyle tabii ki özellikle bu operasyonu icra eden başta komutanlarımız olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını kutluyorum ve tebrik ediyorum. Çok başarılı bir operasyon yapıldı. Türkiye’nin güvenliği hiçbir şekilde hiçbir şart altında riske etmeyeceğimizi herkesin bilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.



"35 yıllık terörle mücadele döneminin en başarılı dönemini yaşıyoruz"

23 Temmuz'dan bu yana kadar 10 bin 100’ün üzerinde terörist etkisiz hale getirildiğini açıklayan Bakan Işık, şunları kaydetti:

"35 yıllık terörle mücadele döneminin en başarılı dönemini yaşıyoruz. Bu mücadelenin sonucunda terör örgütünün beli kırılmıştır. 23 Temmuz'dan bu yana kadar 10 bin 100’ün üzerinde terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu mücadele kararlılıkla sürdürülecek. Sınırlarımızın hemen dibinde DEAŞ terör örgütü vardı. Fırat Kalkanı Operasyonu ile sınırlarımızdan söküp attık. Komşumuz Irak ve Suriye'nin topraklarında gözümüz yoktur. Türkiye'nin tek hedefi terör örgütleridir. Sincar'ın ikinci bir Kandil olmasına müsaade etmeyeceğimizi söyledik. Bu Türkiye'nin beka meselesidir."