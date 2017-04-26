Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Talip Küçükcan, Türkiye hakkında alınan "Siyasi denetim" kararı sonrasında, AK Partili ve MHP'li üyelerin Genel Kurul çalışmalarına katılmama kararı aldığını bildirdi. Strazburg'da AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Küçükcan, AKPM'nin dün aldığı kararı hatırlatarak, "AKPM 25 Nisan 2017 tarihli oturumunda skandal bir karar almıştır. AKPM Türk Heyet Başkanı olarak bu kararı şiddetle kınıyorum. Türkiye'nin AKPM'de denetim sürecine alınması kararını son derece yanlış buluyor ve reddediyorum." dedi.

AK PARTİ VE MHP'Lİ ÜYELER KATILMAYACAK

Küçükcan, Genel Kurulda kabul edilen raporun, Türkiye'nin egemenlik haklarına müdahale eden maddeler içerdiğini ve bu nedenle kabulünün mümkün olmadığını vurgulayarak, "Alınan karara tepki olarak AKPM'nin AK Partili ve MHP'li üyeleri Genel Kurul çalışmalarına katılmama kararı almıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Avrupa Konseyinin kurucu ülkelerinden biri olduğunu ve bu kurumla en üst düzeyde yapıcı ilişkiler sürdürdüğünü belirten Küçükcan, "AKPM'nin aldığı bu kararın yapıcı olmadığı aşikardır." diye konuştu.

Küçükcan, AKPM'den beklentilerinin, siyasi mülahazalar içeren kararın bir an önce düzeltilmesine yönelik girişimlerin başlatılması olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu karar teröristleri ve darbecileri cesaretlendiren bir karardır. Darbe teşebbüsünde bulunan ve Cumhurbaşkanımıza suikast düzenleyen, TBMM'yi bombalayan FETÖ'ye terör örgütü diyemeyen, PKK'yı tehdit görmeyen, hendek kazanları ve şiddeti övenleri masumlaştıran AKPM kararı, bir akıl tutulmasının sonucudur. AKPM, aldığı bu kararla Türkiye'de terör saldırılarında şehit olanları, gazileri, öksüz kalanları, FETÖ darbe girişimini, Meclisin bombalanmasını, Cumhurbaşkanımıza suikast girişimini umursamadığını göstermiştir."

CHP VE HDP'Lİ ÜYELER DEVAM EDECEK

Bu arada, AKPM Türk Delegasyonu'nun CHP'li ve HDP'li üyelerinin Genel Kurul çalışmalarına katılmaya devam edeceği öğrenildi. AKPM Genel Kurulunda dün, "Türkiye’de Demokratik Kurumların İşleyişi" konulu rapor görüşülerek, raporun ekindeki karar tasarısı için oylama yapılmış, Türkiye'nin denetim sürecine alınması 45 aleyhte 113 lehte, 12 çekimser oyla kabul edilmişti.

AKPM Türk Delegasyonu, 10 AK Parti, 5 CHP, 2 HDP ve 1 MHP'li üyeden oluşuyor.