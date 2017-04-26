Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yollarında görevli yolcu, helikopter ve savaş uçakları pilotlarının yanı sıra Türk Yıldızları pilotlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan pilotları kabul etti
26.04.2017 - 16:13 | Son Güncelleme: 26.04.2017 - 16:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla pilotları kabul etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Hava Kuvvetleri Komutanlığı,Dünya Pilotlar Günü,
467997 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/467997.aspx
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