Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yollarında görevli yolcu, helikopter ve savaş uçakları pilotlarının yanı sıra Türk Yıldızları pilotlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.