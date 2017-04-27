Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik önlemleri kapsamında bariyerlerin önümüzdeki günlerde, yerleştirilmesi bekleniyor. DİSK başta olmak üzere bazı sendikalar, 1 Mayısın Taksimde kutlanmasını istiyordu. Görüşmeler sonrası DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 1 Mayıs kutlamalarının Bakırköyde yapılacağını açıklamıştı.