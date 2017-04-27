Güvenlik önlemleri kapsamında bariyerlerin önümüzdeki günlerde, yerleştirilmesi bekleniyor. DİSK başta olmak üzere bazı sendikalar, 1 Mayısın Taksimde kutlanmasını istiyordu. Görüşmeler sonrası DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 1 Mayıs kutlamalarının Bakırköyde yapılacağını açıklamıştı.
Taksim'de, 1 Mayıs güvenlik önlemi hazırlıkları
27.04.2017 - 13:03 | Son Güncelleme: 27.04.2017 - 13:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Taksim'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü için güvenlik önlemi hazırlıkları başladı. Demir bariyerler, sabah saatlerinde kamyonla Taksime taşınmaya başlandı.
Etiketler : taksim,1 mayıs,haberler,son dakika,taksimde 1 mayıs,
468260 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/468260.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER