21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partinin başına geçmesi bekleniyor. AK Parti, 21 Mayıs'ta olağanüstü kongre kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisine dönüyor.
AK Parti olağanüstü kongreye gidiyor
27.04.2017 - 14:40 | Son Güncelleme: 27.04.2017 - 14:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partinin başına geçmesi bekleniyor.
Etiketler : ak parti kongre,ak parti,kongre,son dakika,erdoğan,
468293 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/468293.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER