21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partinin başına geçmesi bekleniyor. AK Parti, 21 Mayıs'ta olağanüstü kongre kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisine dönüyor.